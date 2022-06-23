Украинские бойцы уничтожили российский танк, который вплотную расстреливал жилые дома в оккупированном селе. ВИДЕО беспилотника

Украинские бойцы уничтожили российский танк, вплотную расстреливавший жилые дома в оккупированном украинском селе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы военное преступление экипажа российских танкистов и наказание от украинских воинов.На записи видно, что один из оккупантов все же смог самостоятельно вылезти из танка и убежать. Судя по тому, как он быстро убегал, можно предположить, что остальные экипажи погибли или состояние тех, кто остался в бронемашине оккупанта совсем не интересовало.

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