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Украинские бойцы уничтожили российский танк, который вплотную расстреливал жилые дома в оккупированном селе. ВИДЕО беспилотника

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Украинские бойцы уничтожили российский танк, вплотную расстреливавший жилые дома в оккупированном украинском селе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы военное преступление экипажа российских танкистов и наказание от украинских воинов.На записи видно, что один из оккупантов все же смог самостоятельно вылезти из танка и убежать. Судя по тому, как он быстро убегал, можно предположить, что остальные экипажи погибли или состояние тех, кто остался в бронемашине оккупанта совсем не интересовало.

Смотрите: Украинские воины уничтожают танк оккупантов. ВИДЕО беспилотника

 

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Топ комментарии

  • Виктор Дийнега
    Это видео для Гааги. Виноваты ли русские? Виноваты все русские! Ответственность полностью лежит на гражданском населении рашки потому что 1 - в танке сидят русские, 2 - зарплаты этим преступникам платят русские, 3 - вооружают их русские.

    Русские 100% захотят скинуть с себя эту ответственность, как они скинули с себя ответственность за преступления против польского народа в 1939 году, за преступления против чеченского народа, против грузинского народа и так же они захотят спрыгнуть с ответственности за преступления против украинского народа. И этого нельзя допустить, они должны понести справедливое наказание за всё
  • Наталия П
    Смерть ***** кацапским. Чтоб вы все передохли твари.
  • Green sheet
    Жаль только выродки убежали
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