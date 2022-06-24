Защитники Северодонецка получили команду отходить из города на новые, более укрепленные позиции - Гайдай. ВИДЕО

Защитники Северодонецка будут отходить из города на новые, более укрепленные позиции.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, такое решение уже принято.

"Они уже получили команду отходить на новые позиции, оттуда нормально вести боевые действия и наносить поражение врагу", - добавил Гайдай.

Он также сообщил, что рашисты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждены 90% города, 80% жилых домов придется сносить – восстановлению они не подлежат.

Гайдай также информирует, что войска РФ продвигаются в направлении Лисичанска из Тошковки-Золотое. В окрестности уже заходили вражеские ДРГ, атаки вглубь города были отбиты.

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