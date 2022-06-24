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На Днепре создали дивизион катеров, чтобы защищать Киев. ВИДЕО

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Дивизион сформирован на севере Днепра. Сейчас он выполняет задачи в подчинении Сил обороны Киева. В перспективе на Днепре появится флотилия речных катеров.

Об этом сообщает телерадиостудия Минобороны "Бриз", передает Цензор.НЕТ.

"По инициативе командующего Сухопутными войсками нами был сформирован общий дивизион военных катеров на севере Днепра для обеспечения поддержки сухопутных войск на приречных операционных районах", - сообщил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

По его словам, сложившийся дивизион сейчас выполняет задачи в подчинении Сил обороны Киева для обеспечения подразделений, действующих возле Днепра.

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Неижпапа добавил, что в перспективе на Днепре появится флотилия речных катеров, состоящая из нескольких дивизионов, которые будут размещены в разных городах. Флотилия будет создана как путём строительства новых катеров, так и помощью от партнеров Украины, сказал командующий ВМС.

Топ комментарии

  • Сергей Иванофф
    Дурость какая то очередная. Зачем деньги выкидывать?
    Наш флот хоть один раз выстрелил из пушки в сторону врага за все время войны?!
  • Aleksey Karpenko
    Дуже сумно дивитися на весь цей "дивізіон".
  • сергей михайлов a71ee360
    Це саме рівень адмірала Неїжпапи. Після затоплення "Сагайдачного" ловитиме карасів з корми у вільний від вахт і робіт час.
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