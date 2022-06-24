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Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов "ДНР" и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Бывший народный депутат Украины Валерий Горбатов в начале двухтысячных возглавлял Совет Министров АР Крым. После оккупации полуострова он продолжал осуществлять там бизнес-деятельность и платил налоги захватчикам.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Бывший чиновник также присвоил культурное наследие Украины, по предварительной информации, похищенное из музеев АР Крым и купленное у "черных археологов".

"Колаборант имеет тесные связи с так называемым главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым, с которым имеет общий бизнес. А жена Аксенова предоставляла доверенность на право пользования своим имуществом Валерию Горбатову", - говорится в сообщении.

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Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 01

Также, по мнению следователей, Горбатов имеет непосредственное отношение к деятельности "Горловской бумажной фабрики" и ООО "Благотворительный Союз (БС)", которые работают на временно оккупированной территории Украины и платят налоги,  идущие на финансирование терроризма.

Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 02

Горбатов  уехал из Киева на оккупированные территории перед началом полномасштабной агрессии.

В рамках расследования против Горбатова сотрудники ГБР обыскали 6 помещений. В одном из них обнаружили более 6 тысяч единиц исторических и культурных ценностей. Часть коллекции находилась в тайных комнатах. Артефакты принадлежат эпохам от бронзового века до позднего средневековья. Следователи обнаружили скифские мечи, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчугу 12 века, шлемы эпохи Эллинизма и посуду Трипольской культуры.

По предварительным данным, коллекция стоит несколько миллионов долларов.

Дело расследуют по статьям о финансировании терроризма и оправдывании агрессии РФ. Горбатову грозит до 10 лет за решеткой.

Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 03
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 04
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 05
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 06
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 07
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 08
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 09
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 10
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 11
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 12
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 13
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 14
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 15
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 16
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 17
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 18
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 19
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 20
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 21
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 22
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 23
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 24
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 25

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Топ комментарии

  • Ustym Karmaliuk
    в нас в музеях немає стільки артефактів, як цей виродок накрав.
  • Вася Путлер
    Після окупації півострова він продовжував здійснювати там бізнес-діяльність та сплачував податки загарбникам. Колаборант має тісні зв'язки з так званим головою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, з яким має спільний бізнес. А дружина Аксьонова надавала довіреність на право користування своїм майном Валерію Горбатову". Горбатов втік з Києва на окуповані території перед початком повномасштабної агресії. Типа сбу ничего не знало.
  • Bodalux
    Це звичайно у них "на часі", але що у нас під час війни тільки не розслідують, та все, крім зрадницької і корупційної діяльності зеленої влади. Піраміда влади на вершині якої комфортно сидить і очолює Зеленський недоторкана і недосяжна для українського правосуддя(
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