Евросоюз и НАТО собирают современную коалицию для войны с РФ, - Лавров. ВИДЕО

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) и Евросоюз якобы собирают современную коалицию для борьбы, а по большому счету для войны с РФ.

Об этом он заявил во время визита в Азербайджан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Газету.ру".

"У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе", - уверяет он.

По его словам, этот путь избрали европейцы.

"Вот сейчас также, в том числе, и Евросоюз вместе с НАТО собирают такую уж современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией", - добавляет Лавров.

При этом глава МИД РФ заявил, что Москва будет дальше следить за ситуацией и действиями ЕС и НАТО.

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