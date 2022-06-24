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Оккупанты расстреляли на пороге собственного дома чемпиона СССР и Европы по автомобильному многоборью Анатолия Древаля. ВИДЕО

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Анатолий Древаль – чемпион Европы и СССР по автомобильному многоборью, ветеран автомобильного спорта, талантливый механик и каскадер, погиб от рук рашистских оккупантов. Захватчики жили в его доме, спокойно переступая через тело на пороге, а потом все подожгли. Дочь месяц писала письма отцу, пока не поняла, что ответа не дождется. По приезду из лагеря беженцев во Франции, похоронила прах папы на Байковом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, историю одного человека, погибшего во время оккупации от рук захватчиков, рассказал журналист Сергей Меркулов в сюжете, опубликованном на канале "Народний" в YouTube.

"Рашисты убили его за то, что когда они вторглись в его двор и убили двух его собак, он вышел к ним с отверткой и начал матом их ругать и прогонять. Папа мог, у него был довольно резкий характер и он всегда говорил то, что думает. Россияне убили папу прямо у двери, которая ведет в дом", – говорит дочь Древаля.

Расстрелянный мужчина больше месяца пролежал на пороге собственного дома, где некоторое время жили российские солдаты-убийцы. После того, как рашисты выбрались из дома, они сожгли его до основания.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Последние 15 лет Анатолий Древаль держал свой багги-центр. Зона отдыха между поселками Мила и Мечта всегда пользовались спросом, пока туда в начале марта не пришел "русский мир".
    Даже под риском оккупации он продолжал собирать коктейли Молотова и развозить на багги их нашим защитникам.
    А также ремонтировал нашим бойцам не только автомобили, но и бронетехнику!
    Он остался на своей земле, несмотря на отступление украинских войск, и встретился с захватчиками лицом к лицу. Пережить это, к сожалению, не смог.



    Перед отступлением российские твари подожгли мастерскую и повредили все автомобили. Большинство из них Анатолий собирал своими руками.

    За свою 70-летнюю жизнь мужчина успел стать чемпионом СССР по автомобильному многоборью, кинокаскадером, гениальным механиком и инженером.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі покидьки...
  • Hanka Panyanka
    русня - це форма життя, яка загрожує решті людства...
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