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В Тбилиси прошел многотысячный митинг в поддержку евроинтеграции и с требованием отставки премьера Гарибашвили. ВИДЕО

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Люди возмущены непредоставлением Грузии статуса кандидата в члены ЕС, поэтому требуют отставки премьер-министра Иракли Гарибашвили и формирования нового правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Это правительство до конца 2022 года должно выполнить все рекомендации, необходимые для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС. Правительству дали неделю для выполнения этих требований.

Перед участниками выступил Владимир Зеленский. В ходе онлайн-обращения к протестующим заверил, что Украина поможет Грузии на пути евроинтеграции.

Присоединился и нардеп Давид Арахамия, он подчеркнул, что украинский и грузинский народы всегда боролись за свое место в единой европейской семье, но сегодня у грузин забирают возможность воссоединиться с Европой. Политик призвал людей оценить действия действующего правительства своей страны.

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Топ комментарии

  • Viden
    аграхімія, український народ теж оцінить дії чинного уряду... після війни!
  • Володимир Логойда
    Понимаю, что, в отличии от дружественного грузинского народа, правительство Грузии сейчас не очень дружелюбно настроено к Украине, но то, что трындит Арахамия - тупо вмешательство во внутренние дела иностранного государства и ещё больше усложнит наши двусторонние отношения. Заткните его кто-нибудь.
  • Валентина Саюн c856325a
    А ці два з ларця яким боком там. Собі лад дайте
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