Войну должен закончить Путин, но, как будет выглядеть победа, решит Зеленский, - Кирби. ВИДЕО

США добиваются того, чтобы суверенитет Украины был надежно защищен и чтобы территориальная целостность Украины была полностью восстановлена.

Об этом координатор по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби сказал в интервью Голосу Америки, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, мы хотим, чтобы суверенитет Украины был надежно защищен, мы хотим, чтобы территориальная целостность Украины была полностью восстановлена. Мы понимаем, что эту войну должен закончить Владимир Путин, но также и то, как будет выглядеть победа, решит Владимир Зеленский", – сказал Кирби.

Значительная часть интервью была посвящена военной помощи, которую США направляют в Украину.

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Кирби отметил, что переданные Украине системы оружия "прямо сегодня" изменяют ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что речь идет не только о "серьезных системах" как РСЗО HIMARS, но и стрелковом оружии и боеприпасах.

США, пожалуй, крупнейший донор военной помощи для Украины, сказал он.

"Мы уже выделили более 6 миллиардов, – на самом деле почти 7 миллиардов долларов с начала работы администрации Джо Байдена, – и почти 6 миллиардов с начала вторжения, и президент дал четко понять, что мы будем продолжать оказывать эту помощь и дальше", – подчеркнул Кирби.

Он также считает существенным, что "это вооружение поступает с рекордной скоростью".

"Это беспрецедентно – скорость, с которой помощь доходит до передовой. В буквальном смысле поставки приходят ежедневно, и не только от США, мы просто самый крупный донор, но более 40 других стран со всего мира также оказывают помощь Украине в разной форме", – сказал он. Кирби.

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На вопрос журналиста, устраивает ли США то, как Украина использует военную помощь, Кирби ответил, что Зеленский "вправе определять, как он намерен использовать эти ресурсы, и как он собирается одерживать победу".

"Наша задача состоит в том, чтобы он имел доступные инструменты, чтобы сделать это наиболее эффективным способом", – заявил Кирби.