HIMARS уже работают в интересах обороны Украины, - Залужный. ВИДЕО

Украинские защитники поражают военные объекты российских оккупантов с помощью РСЗО Himars.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ искусно поражают определенные цели – военные объекты врага на нашей, украинской, территории.

Спасибо американскому народу за предоставленное вооружение! Наша цель – Победа", - говорится в сообщении.

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