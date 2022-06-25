HIMARS уже работают в интересах обороны Украины, - Залужный. ВИДЕО
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Украинские защитники поражают военные объекты российских оккупантов с помощью РСЗО Himars.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ искусно поражают определенные цели – военные объекты врага на нашей, украинской, территории.
Спасибо американскому народу за предоставленное вооружение! Наша цель – Победа", - говорится в сообщении.