Рашисты ударили по Бахмуту. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ВИДЕО
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Российские оккупанты ударили по Бахмуту. Полицейские задокументировали военное преступление.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео последствий удара оккупантов опубликовали в Нацполиции Украины.
Вследствие вражеского обстрела повреждено по меньшей мере 14 жилых домов. Есть раненые и погибшие среди мирного населения. Полицейские и взрывотехники работали на месте происшествия. Доказательная база преступления собрана. Пострадавшим людям оказана помощь. По факту возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.