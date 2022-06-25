Выпущенная россиянами ракета "передумала" и вернулась к ним бумерангом. ВИДЕО
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На временно оккупированной территории Луганской области сразу после запуска россиянами ракеты ПВО или реактивного снаряда боеприпас сбился с курса и отработал по запустившей его установке.
Когда и где точно произошло событие, проверенных данных нет. По неподтвержденной информации от местных жителей, это оккупированный Алчевск в ночь на 24 июня 2022 года.
На кадрах видно, как вслед за двумя ракетами (судя по инверсионным следам) взлетает третья, но вскоре после старта разворачивается назад как бумеранг, падает и взрывается.