Криптовалютные биржи заблокировали аккаунты обходивших санкции россиян, - ГБР. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"ГБР обнаружило, что отдельные представители криптоиндустрии разрешали пользователям из Российской Федерации и республики Беларусь совершать анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF, в обход санкций.
Среди прочего, это происходило и через некоторые украинские вебсайты", - говорится в сообщении.
Таким образом, отметили в ГБР, осуществлялось финансирование подрывной деятельности против Украины.
ГБР передало соответствующую информацию уполномоченным органам украинской власти, которые в свою очередь обратились к ведущим мировым криптовалютным биржам с просьбой применить соответствующие ограничительные меры.
Криптовалютные биржи уже заблокировали аккаунты, на которые указала украинская сторона.