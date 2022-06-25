Криптовалютные биржи заблокировали аккаунты обходивших санкции россиян, - ГБР. ВИДЕО

Россияне использовали криптовалютные биржи для обхода санкций, применяемых в отношении РФ международным сообществом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"ГБР обнаружило, что отдельные представители криптоиндустрии разрешали пользователям из Российской Федерации и республики Беларусь совершать анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF, в обход санкций.

Среди прочего, это происходило и через некоторые украинские вебсайты", - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в ГБР, осуществлялось финансирование подрывной деятельности против Украины.

ГБР передало соответствующую информацию уполномоченным органам украинской власти, которые в свою очередь обратились к ведущим мировым криптовалютным биржам с просьбой применить соответствующие ограничительные меры.

Криптовалютные биржи уже заблокировали аккаунты, на которые указала украинская сторона.

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