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Оборона Лисичанска, прорыв из Горского, отход из Северодонецка, бои под Бахмутом | Бутусов ОНЛАЙН. ВИДЕО

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Захват оккупантами Горской громады в Луганской области, намерения рашистов зайти в Лисичанск и отход украинских защитников из Северодонецка. Эти и другие вопросы разберет главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

У зрителей есть возможность задать вопросы в комментариях.

Ранее защитники Северодонецка получили команду уходить из города на новые, более укрепленные позиции.

В то же время в Пентагоне считают, что временный выход украинских войск из Северодонецка может улучшить оборонные позиции ВСУ

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    При виході з котла під Гірським/Золоте в полон потрапив 41 воїн ЗСУ. Порядка двох тисяч наших вийшли звідти з мінімальними втратами. Ця операція співставна з виходом з Дебальцевського котла в 2015-році.

    Повідомляє Олег Шарп:
    "На цьому відео хлопці, які прикривали відхід основних сил ЗСУ з котла у районі Гірського-Золотого на Луганщині.
    Переважній більшості людей і техніки вдалось вийти, і окупант так і не зміг взяти їх у кільце. Але відхід основних сил повинен був прикривати ар`єргард.
    Російські ЗМІ кричать, що полонили майже 2 000 військовослужбовців ЗСУ. Це неправда. Наразі у полоні знаходиться 41 український боєць. Подивіться - вони стоять з високо піднятими головами і спокійними поглядами.
    Потім, коли настане вогневий паритет (наразі ворог має дясятикратну перевагу в артилерії), все повернемо. Але ще більш важливо повернути з полону всіх бійців. Бо вони герої і українці. Втім, ці два слова знедавна мають однакове значення".
  • Валентина Саюн c856325a
    Це щоденний Героїзм захисників України. Дякую, пане Бутусов і не звертайте уваги на недругів. Україна понад усе
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    лайкос 👍 нарешті стрім Юрія!!!
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