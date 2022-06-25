Бойцы ССО вместе с артиллерией уничтожили на Донетчине колонну РСЗО "Ураган" рашистов. ВИДЕО

Бойцы Сил специальных операций ВСУ вместе с артиллерией уничтожили на Донетчине колонну РСЗО "Ураган" российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу командования ССО.

"Разведчики ССО Украины на Донетчине обнаружили колонну врага, которая насчитывала 6 РСЗО "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП. Удачно наведя артиллерию, воины ССО корректировали огонь украинских орудий, пока те разносили вражескую технику на куски", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Бойцы ССО и артиллеристы Нацгвардии уничтожили три российских "Града" на Северодонецком направлении. ВИДЕО