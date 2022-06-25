Российский балкер выгружает ворованное украинское зерно в турецком порту, который ранее купил олигарх из РФ. ВИДЕО

Журналист Осман Пашаев зафиксировал факт выгрузки в турецком порту зерна, вероятно, украинского происхождения, с российского балкера "Михаил Ненашев".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Пашаев отметил: "Российский балкер "Михаил Ненашев" две недели назад скрылся с радаров. 15-16 июня его изображения сняли со спутника в Акьярском (так называемом севастопольском) порту "Авлита" оккупированного Крыма. Там он загрузил 27 тысяч тонн зерна. Вероятнее всего, завезенного с оккупированных территорий юга Украины.

Отойдя от крымского берега, "Миша" включил систему AIS, зашел в порт "Кавказ", притворившись, что загрузился там, и вчера днем ​​прибыл на якорную стоянку в турецкий порт Искендерун. И все мы будем обвинять турок, что они позволяют принимать краденое зерно через подсанкционные порты – три преступления сразу.

Но сенсация заключается в следующем. "Михаил Ненашев" не в турецком порту Искендерун. Балкер стоит в порту "ММК металлургия" в 20 км от Искендеруна. Этот порт на 100% принадлежит российскому олигарху, близкому к Путину - Виктору Рашникову. И турки ничего не могут с этим поделать, потому что запрет на прием заходивших в Крым кораблей принимала Палата Морской торговли, и все в Турции подчинились совместному решению. А россияне, владеющим турецким портом, чихать хотели на решение самоуправляющихся структур.

Так работает демократия. Многие решения принимают не государства, а профессиональная среда, и гэбисты во главе с Путиным знают, как это разрушать: подкупом, выкупом, шантажом и насилием"

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Позже Пашаев опубликовал кадры из этого порта: "Поймал. На съемку было 20 секунд. Россияне заметили меня. Сказал, что хочу поговорить с капитаном Горбенко. Ответили: "Он не хочет".

Турки быстро вывезли меня микроавтобусом через три КПП, а как я их обошел, проникая вглубь по причалу – отдельная история в стиле Татьяны Черновол".

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