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Ракета оккупантов снова пролетала критически низко над Южноукраинской АЭС, - "Энергоатом". ВИДЕО

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Ракета летела с юга на север Украины. По всей вероятности, ее целью был Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.

"Сегодня, 26 июня 2022 года, рашисты снова прибегли к ядерному терроризму - в 6:00 вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Пролет зафиксирован на видео Эта ракета летела с юга на север Украины. Вероятно, ее целью был Киев, где с с самого утра раздавались взрывы.

В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на факты бездумных действий России. Она продолжает ставить под угрозу безопасность не только Украины, но всей Европы. Ведь любое повреждение действующего энергоблока будет иметь серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты заявляют о планах передать с 1 сентября Запорожскую АЭС под контроль Росатома

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Топ комментарии

  • olele
    Внаслідок застосування #HIMARS були успішно уражені два командні пункти російської армії.

    Перший - командний пункт 20 армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 89425, Воронеж), що дислокувався у будівлі школи в Ізюмі.
    Другий - передовий пункт управління десантних військ ЗС РФ.
    https://t.me/AFUStratCom/3484
  • Valter Valter
    Запад не хочет закрыть небо над Украиной так что рано или поздно ракета попадет в АЕС. ***** просто интересуется на какой стадии его начнут бить по рогам по серьезному
  • Garry Grant
    Спочатку від злості розбомбило кацапські пердаки,а потім як завжди кацапи відповіли бомбардуванням цивільних об'єктів. Інакше ці недолюдки не вміють.
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