Ракета оккупантов снова пролетала критически низко над Южноукраинской АЭС, - "Энергоатом". ВИДЕО

Ракета летела с юга на север Украины. По всей вероятности, ее целью был Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.

"Сегодня, 26 июня 2022 года, рашисты снова прибегли к ядерному терроризму - в 6:00 вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Пролет зафиксирован на видео Эта ракета летела с юга на север Украины. Вероятно, ее целью был Киев, где с с самого утра раздавались взрывы.

В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на факты бездумных действий России. Она продолжает ставить под угрозу безопасность не только Украины, но всей Европы. Ведь любое повреждение действующего энергоблока будет иметь серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой!" - говорится в сообщении.

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