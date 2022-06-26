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Обстрелянный рашистами Синецкий мост, соединяющий Лисичанск и Северодонецк. ВИДЕО

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Российские оккупанты в мае обстреливали Синецкий мост, который соединяет Лисичанск и Северодонецк.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Кадры были сняты еще 26 мая.

"Противник целенаправленно наносит удары, чтобы уничтожить эту основную коммуникацию, которая соединяет Лисичанск и Северодонецк. Благодаря этому мосту мы можем удерживать Северодонецк. Есть еще второй мост, но этот - основной, и без этого моста полноценное снабжение невозможно", - сказал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лисичанск страдает от авиаударов, войска РФ закрепились в Северодонецке, Сиротином, Вороновом и Боровском, - Гайдай. ФОТО

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Топ комментарии

  • Alfalcon 30b8e09d
    Тобто ти гадаєш , що рашисти на нулі орієнтуються на новини на censor.net

    Ну довбень , тай годы
  • Great Deal
    А якби не показав, то ніхто б і не обстрілював? Мабудь у орків беспілотників немає і вони тільки чекають випусків Цензор.нет?
  • Letchik
    А нічого, що відео за 26 травня? Це все одно, що з другої світової кадри показувати.
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