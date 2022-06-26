Новости Видео • Война

"Наблюдали, красиво. Мягкой посадки": Перехват разговора диспетчера с пилотом, который бомбил Украину. АУДИО

29 91262
Российский диспетчер похвалил экипаж за бомбежку Киева с территории Беларуси.

Запись была обнародована в Telegram "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

Пилот отчитался о пусках ракет и поблагодарил за прикрытие. Диспетчер в ответ сказал: "Наблюдали, хорошо! Мягкой посадки".

Напомним, 26 июня российские оккупанты обстреляли 9-этажный дом в Киеве.

Известно, что 1 человек погиб, а 4 – госпитализированы.

Смотрите: В Киеве из-под завалов спасатели деблокировали тело погибшего мужчины. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Ярослава Бондар грустит.

    16 ч. ·

    Як вам спалося, білоруси,

    В цю спекотно-********* ніч?

    Як летіли зміїні укуси -

    цей ракетно-російський клич?

    Що ви діткам своїм казали,

    Як будив їх гул літаків?

    Спи, не бійся, моя дитино,

    Про нас дбає дядя в кремлі?

    Не до тебе летить ракета -

    смерть, призначена не тобі.

    Це на Київ, Львів і Одесу.

    Це до дівчинки у Десні.

    25 червня 2022 року

    згорнути коментар
    26.06.2022 12:32
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кацапські ублюдочні вбивці-горіти вам всім красіво у пеклі...
  • Red_Sky_On
    И какое после этого должно быть отношение к этим нелюдям в случае попадания в плен?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости