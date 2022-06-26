"Наблюдали, красиво. Мягкой посадки": Перехват разговора диспетчера с пилотом, который бомбил Украину. АУДИО

Российский диспетчер похвалил экипаж за бомбежку Киева с территории Беларуси.

Запись была обнародована в Telegram "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

Пилот отчитался о пусках ракет и поблагодарил за прикрытие. Диспетчер в ответ сказал: "Наблюдали, хорошо! Мягкой посадки".

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Напомним, 26 июня российские оккупанты обстреляли 9-этажный дом в Киеве.

Известно, что 1 человек погиб, а 4 – госпитализированы.

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