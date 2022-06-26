"Наблюдали, красиво. Мягкой посадки": Перехват разговора диспетчера с пилотом, который бомбил Украину. АУДИО
29 91262
Российский диспетчер похвалил экипаж за бомбежку Киева с территории Беларуси.
Запись была обнародована в Telegram "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.
Пилот отчитался о пусках ракет и поблагодарил за прикрытие. Диспетчер в ответ сказал: "Наблюдали, хорошо! Мягкой посадки".
Напомним, 26 июня российские оккупанты обстреляли 9-этажный дом в Киеве.
Известно, что 1 человек погиб, а 4 – госпитализированы.