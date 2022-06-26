"Вас втягивают в войну", - Зеленский обратился к белорусам. ВИДЕО
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Вечером 26 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обращения опубликованы в фейсбуке Зеленского.
Украинский президент отметил: "Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили – ваши жизни ничего для них не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в состоянии не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше".