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"Вас втягивают в войну", - Зеленский обратился к белорусам. ВИДЕО

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Вечером 26 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обращения опубликованы в фейсбуке Зеленского.

Украинский президент отметил: "Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили – ваши жизни ничего для них не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в состоянии не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше".

Смотрите: Освободить нашу землю и прийти к победе – наша национальная цель. Над ее воплощением должен работать каждый гражданин, - Зеленский. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • Юрій Нікітін
    Навчіться називати речі своїми іменами. Вони вже втягнуті. Злочин викликає протест ( в нормальних ), або схвальну оцінку. Вони нічого не роблять, а це прирівнюється до злочину.
  • Мобильный крематорий
    Ситуация по белорусской области от беларуса(меня). Подавляющее число всех моих знакомых против Украины, даже те, кто против таракана. Любой разговор на тему Украины это сплошной поток, как с зомбоящика. Очень боятся войны на территории бел области, но искренне радуются войне и жертвам в Украине.
    Украинцы, отбросьте любые иллюзии(если у кого-то они остались). Если взять рандомного аборигена, то с вероятностью 75-85% это враг Украины.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Зелупа,позвони своему другу Бульбофюреру и возми с него честное слово что он не нападет.
    Ну как с "вагнеровцами",помнишь?
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