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"Героям слава!" – Джонсон и Трюдо записали обращение к Зеленскому. ВИДЕО

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Премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому со словами поддержки.

Видео обращения опубликовала пресс-служба Даунинг-стрит, сообщает Цензор.НЕТ.

Джонсон сказал, что его "друг и коллега" Зеленский ведет свой народ в героической борьбе против непровоцированной агрессии российского диктатора Владимира Путина.

Трюдо отметил, что украинцы сражаются как герои не только за свою землю, но и за принципы, "объединяющие всех нас вместе" – демократию, верховенство права, суверенитет и территориальную целостность.

Джонсон заявил, что лидеры G7 намерены заверить в большей поддержке Украину, налагать санкции на связанных с Путиным олигархов и усиливать давление на РФ, в частности, ограничениями на импорт российского золота. Трюдо отметил, что Большая семерка продолжит наращивать экономическую, финансовую и военную поддержку.

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"Наше послание тебе, Владимир, и народу Украины – мы отдаем честь вашей борьбе. Мы верим, что она вполне законна и важна для мира. Мы поддерживаем вас и будем стоять с вами. Слава Украине!" – сказал Джонсон.

"Героям слава!" – ответил на украинском Трюдо.

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    Зеленський веде народ ?? .. Хм !! Скоріше це - народ веде , і змушує Зеленського до спротиву .
    Але всеодно дякую лідерам Британії і Канади за підтримку
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Шалом!
    ми всі пам'ятаємо як Зеля ненавидів українські символи, як уникав національних привітань, як його корчило від українського Трезуба та прапора.
    Парад із Сердючкою, і лише війна та переляк змусили його поставити український прапор та надіти герб на майку

  • Ан Мур
    ми всі, українці - ДЯКУЄМО за цю підтримку!

    Підтримайте Україну ще в одному аспекті: визнайте на офіційному рівні нашого споконвічного ворога лептєстан/рф тоталітарною, диктаторською, агресивною, фашиською і рашиською (на відмінну від расиської, антисіоніської чи расиської) країною і такою, яка не має права існувати в цивілізованому світі. З усіма наслідками такого визнання.
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