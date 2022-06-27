"Героям слава!" – Джонсон и Трюдо записали обращение к Зеленскому. ВИДЕО
Видео обращения опубликовала пресс-служба Даунинг-стрит, сообщает Цензор.НЕТ.
Джонсон сказал, что его "друг и коллега" Зеленский ведет свой народ в героической борьбе против непровоцированной агрессии российского диктатора Владимира Путина.
Трюдо отметил, что украинцы сражаются как герои не только за свою землю, но и за принципы, "объединяющие всех нас вместе" – демократию, верховенство права, суверенитет и территориальную целостность.
Джонсон заявил, что лидеры G7 намерены заверить в большей поддержке Украину, налагать санкции на связанных с Путиным олигархов и усиливать давление на РФ, в частности, ограничениями на импорт российского золота. Трюдо отметил, что Большая семерка продолжит наращивать экономическую, финансовую и военную поддержку.
"Наше послание тебе, Владимир, и народу Украины – мы отдаем честь вашей борьбе. Мы верим, что она вполне законна и важна для мира. Мы поддерживаем вас и будем стоять с вами. Слава Украине!" – сказал Джонсон.
"Героям слава!" – ответил на украинском Трюдо.