"Героям слава!" – Джонсон и Трюдо записали обращение к Зеленскому. ВИДЕО

Премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому со словами поддержки.

Видео обращения опубликовала пресс-служба Даунинг-стрит, сообщает Цензор.НЕТ.

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Джонсон сказал, что его "друг и коллега" Зеленский ведет свой народ в героической борьбе против непровоцированной агрессии российского диктатора Владимира Путина.

Трюдо отметил, что украинцы сражаются как герои не только за свою землю, но и за принципы, "объединяющие всех нас вместе" – демократию, верховенство права, суверенитет и территориальную целостность.

Джонсон заявил, что лидеры G7 намерены заверить в большей поддержке Украину, налагать санкции на связанных с Путиным олигархов и усиливать давление на РФ, в частности, ограничениями на импорт российского золота. Трюдо отметил, что Большая семерка продолжит наращивать экономическую, финансовую и военную поддержку.

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"Наше послание тебе, Владимир, и народу Украины – мы отдаем честь вашей борьбе. Мы верим, что она вполне законна и важна для мира. Мы поддерживаем вас и будем стоять с вами. Слава Украине!" – сказал Джонсон.

"Героям слава!" – ответил на украинском Трюдо.