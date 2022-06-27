Танк и САУ российских оккупантов подвели украинские защитники под Лисичанском. ВИДЕО

Воины первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна подбили танк и САУ российских оккупантов под Лисичанском.

Об этом бригада сообщает в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Наш боевой расчет "Валькирия" подвел очередной танк и САУ фашистов на востоке Украины. Акт денацификации произошел под Лисичанском, именно там, где путинские орды уже должны были быть согласно плану их фюрера еще 1 июня. Но опять "что-то пошло не так ", – говорится в сообщении.

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