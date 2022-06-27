"Них#я себя герой! Да не было такого вообще!", - "герой" пропаганды РФ Краснов сам развенчал фейк о своем "подвиге". ВИДЕО

СБУ развенчала российский фейк о сержанте Краснове, которого пропагандисты пытались "героизировать".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом СБУ стало известно из перехваченного разговора сержанта с его родными.

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Согласно российской пропаганде этот воин якобы уничтожил более 20 украинских воинов и спас своих товарищей из подбитого БМП. Однако оказалось, что он никого не уничтожал и не спасал. Единственное его "геройство" – ему удалось выжить в результате атаки ВСУ в отличие от остальных членов экипажа.

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"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину я вытаскивал трупы и все", – признается жене оккупант.