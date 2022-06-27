Жители подтопленного Демидова в Киевской области перекрывали трассу. ВИДЕО
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УП.
Около 60 человек утром не пропускали общественный и гражданский транспорт в сторону Киева и Дымера. Порядок охраняли несколько экипажей полиции, не допускавших потасовок между митингующими и водителями.
Перекрывание длилось около часа, после чего представители ВСУ разблокировали трассу. Пикетчиков попросили удалить фото из телефонов.
Как рассказала местная жительница Наталья Быховченко, жители Демидова вышли на митинг, чтобы обратить внимание на проблемы подтопленного поселка. Его часть пострадала в конце февраля при подрыве дамбы Киевского водохранилища между Козаровичами и Лютежем, что остановило продвижение россиян на столицу.
"Мы понимаем, что сейчас военное положение, но оно не очень правильно митинговать, но нас никто не слышит. Мы обращались к местным властям. К нам приезжал еще Кулеба, глава Киевской облгосадминистрации. Все много обещают, но на этом все заканчивается. Возможно, они и не могут решить проблему своими силами, потому мы решили обратить на себя внимание", - говорит она.
По словам жителей Демидова, сейчас поселок от большой воды отделяет старая дамба, сделанная из торфа и песка.
"Она (дамба. - Ред.) не выдерживает долго тот объем воды, который ушел из Киевского водохранилища. Уже есть места, которые очень размыло. Есть вероятность, что весь Демидов будет затоплен, если не ликвидируют повреждения на взорванной дамбе и хотя бы часть дошедшей до нас воды не откачают. Идет зима, у людей дома до сих пор мокрые", - добавила женщина.
ДОПОЛНЕНО
Жители Демидова коллективно обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю. Они предупреждают о возможной экологической катастрофе и просят откачать воду из поймы реки Ирпень, подтапливающей их дома.
Под обращением подписалось 136 человек.