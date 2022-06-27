Зеленский предложил лидерам G7 пять шагов, которые могут быть полезны для Украины и Европы. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский предложил лидерам G7 пять конкретных шагов по уменьшению колоссальных расходов всех стран из-за российской войны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"Во время обращения к участникам саммита государств "Большой семерки" предложил пять конкретных шагов, которые могут быть полезны для Украины, для всей Европы и, что важно, для уменьшения колоссальных расходов всех стран из-за этой российской войны.

Первое – действенные гарантии безопасности для нашего государства. Второе – современная противоракетная оборона для Украины и поставка достаточного объема оружия.

Третье – возобновление аграрного экспорта из нашей страны. Четвертое – признание России государством – спонсором терроризма, радикальное ограничение ее нефтяных доходов и конфискация всех замороженных и арестованных российских активов. Пятое - послевоенное восстановление Украины, которое станет самым большим экономическим проектом нашего времени", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, действовать немедленно и по общему плану глобальных лидеров – это то, что действительно необходимо для восстановления мира и стабильности и Украины, и всей Европы.

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