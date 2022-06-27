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Два танка взорвались и два БТРа "разулись" на минном поле, которое обустроили "холодноярцы". ВИДЕО беспилотника

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Бойцы первого мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" обустроили минное поле, на котором взорвались два российских танка и "разулись" два БТРа оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уцелевшие экипажи бронетехники скрылись, оставив на минном поле поврежденную технику.

"Наступление или досадное самоубийство? Иногда бывает трудно отличить, что именно совершают российские войска", - пишут бойцы в комментарии к видео.

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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    За виконання та музичний супровід-респект...
  • NewTroll
    Походу в магазин спешили. Бо у нас бухло ток до 19.00)
  • Отто Кац 5dad5414
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