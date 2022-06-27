Два танка взорвались и два БТРа "разулись" на минном поле, которое обустроили "холодноярцы". ВИДЕО беспилотника

Бойцы первого мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" обустроили минное поле, на котором взорвались два российских танка и "разулись" два БТРа оккупантов.