Задержан агент РФ, разработавший концепцию "Николаевской народной республики", - СБУ. ВИДЕО

Контрразведка СБУ задержала готовившегося к приходу "русского мира" бывшего депутата городского совета Николаева. По заданию российских спецслужб он разработал концепцию "Николаевской народной республики", которая в дальнейшем должна была "присоединиться" к РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как свидетельствуют данные, мужчина подготовил документальное, правовое и общественно-политическое "обоснование" для создания и функционирования фейковой республики в пределах области.

Согласно изъятым у него во время обыска документов, Николаевщина должна была заявить о выходе из-под юрисдикции и государственно-административного состава Украины, провозгласив себя "Николаевской народной республикой" (ННР).

"А затем в течение месяца перейти на русский язык, получить собственные "герб, флаг и гимн". Время существования "ННР" – исключительно в период "специальной военной операции" РФ", – отмечают в СБУ.

"А после ее завершения – ННР будет ходатайствовать перед руководством Российской Федерации о включении ННР в состав РФ в качестве отдельного ее региона (субъекта федерации)", – говорится в концепции, которую разработал задержанный.

Также вражеский агент планировал, что на территории "псевдореспублики" введут российский рубль, реорганизуют системы образования и здравоохранения по образцу РФ, а культурная отрасль будет функционировать "на принципах и фундаменте идей русского мира".

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По имеющимся данным, враг пообещал агенту одну из руководящих должностей в псевдообразовании, если им удастся захватить Николаевскую область. Поэтому фигурант не только готовил "концепции", но и предоставлял информацию о подразделениях ВСУ на территории областного центра.

В ходе санкционированного обыска изъяты безоговорочные доказательства его причастности к противоправной деятельности, а именно:

переписка с представителями спецслужб РФ;

русская и советская символика;

личные заметки по созданию и деятельности так называемой МНР.

"В настоящее время злоумышленник задержан и ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Продолжаются безотлагательные следственные и процессуальные действия. Мероприятия по прекращению противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры", - добавили в СБУ.