"Падать стены начинают": Последствия удара российских оккупантов по Кременчугу. ВИДЕО
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В Сети появляются последствия ракетного удара оккупантов по Кременчугу на Полтавщине. Здание ТРЦ охвачено огнем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Кто то еще считает что с ****** можно договориться и он остановится на крыме и дамбасе?
Коростылев в 2020 г. предлагал Зеленському ПВО на основе Вільхи-2 с дальностью 100 км
Просил всего (!!!) 40 млн. дол.и два года
"Но тогда мы бы строили меньше дорог"
преЗЕдент ЗЕленский
ЩО неправда, пілять?! Сучища зелені, вас попереджали, вас просили, вам кричали, а ви падли три роки беню годували і самі грабували? А тепер, гнидо, неправда кажеш?
Асфальт вам горлом не вилазить, тварюки?