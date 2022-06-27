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"Падать стены начинают": Последствия удара российских оккупантов по Кременчугу. ВИДЕО

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В Сети появляются последствия ракетного удара оккупантов по Кременчугу на Полтавщине. Здание ТРЦ охвачено огнем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударе оккупантов по Кременчугу: В ТРЦ было свыше тысячи гражданских, количество жертв невозможно представить. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Green sheet
    Кто то еще считает что с ****** можно договориться и он остановится на крыме и дамбасе?
  • Алекс Мышкевич
    Коростылев в 2020 г. предлагал Зеленському ПВО на основе Вільхи-2 с дальностью 100 км

    Просил всего (!!!) 40 млн. дол.и два года

    "Но тогда мы бы строили меньше дорог"
    преЗЕдент ЗЕленский
  • Gal
    ЩО неправда, пілять?! Сучища зелені, вас попереджали, вас просили, вам кричали, а ви падли три роки беню годували і самі грабували? А тепер, гнидо, неправда кажеш?
    Асфальт вам горлом не вилазить, тварюки?
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