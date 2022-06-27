"Просто набирали воду. - оккупанты ударили из "Ураганов" по группе людей в Лисичанске - 8 человек погибли, 21 ранен, среди них 2 детей, - ОВА. ВИДЕО

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай обнародовал информацию об обстреле россиянами группы гражданских лиц в Лисичанске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Гайдай отметил: "Просто набирали воду: россияне обстреляли из "Ураганов" группу жителей Лисичанска. По меньшей мере 8 погибших и более 20 раненых

Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду из подвезенной цистерны, россияне попали по группе людей из РСЗО "Ураган".

Восемь жителей Лисичанска погибли, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске. 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы.

Среди погибших – юноша 2007 года рождения

Среди раненых – юноша 2008 года рождения"

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