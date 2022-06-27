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Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это факт, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам 27 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам", – отметил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Олег Квиташ
    Вона такою була завжди, просто декому було зручно це не помічати.
  • Вячеслав Шатров
    путин - *****. Они беснуются после точных ударов Хаймарсов. Этими ракетными установками управляют наши, украинские бойцы. У кацапов подобного настолько точного оружия нет. Они беснуются, как Гитлер в апреле 45-го, и ничто их не спасет
  • Wxox Gxox
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