В Кременчуге поступило более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении родных, - Офис генпрокурора. ВИДЕО

В настоящее время известно о 13 погибших, тела которых извлечены из-под завалов торгового центра в Кременчуге. За медицинской помощью обратилось 59 человек, почти половина в тяжелом состоянии, 1 человек от полученных травм скончался в больнице.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время уже поступило более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении их родных", - говорится в сообщении.

Спасатели продолжают разбирать обломки здания. Эта работа усложнена из-за пожара, мероприятия по локализации которого продолжаются.

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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