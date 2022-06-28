Разрушенный ракетным ударом россиян ТЦ в Кременчуге. ВИДЕО
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В сеть попали кадры разрушенного российскими ракетами ТЦ "Амстор" в Кременчуге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликовал Антон Геращенко.
Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.