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Разрушенный ракетным ударом россиян ТЦ в Кременчуге. ВИДЕО

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В сеть попали кадры разрушенного российскими ракетами ТЦ "Амстор" в Кременчуге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликовал Антон Геращенко.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.


Топ комментарии

  • НБ
    А тим часом вкрадене в українських фермерів зерно вивозиться через Кримський міст в Ростов і тим же мостом постачаються ********** та техніка. І все це відбувається безперервно і одночасно. Через 4 (чотири) місяці міст все ще стоїть і по ньому не було завдано жодного удару. Складається враження що комусь дуже потрібно щоб ця споруда і далі функціонувала на шкоду Україні. Ми чуємо тільки про "причини", але щось не видно пошуку засобів! А вони є...
  • Макс Полиграф
    якби там не було ти сідіш на бутилкє
  • scanncode scanncode
    звідки? 300 км - це раз. Де найближча точка?
    нептун навіть якщо долетить - хєр що зробить мосту. одна ракета точно не завдасть суттєвої шкоди
    щоб потопити крейсер москва знадобилося 2 ракети.
    але крейсер зовсім не має броні, плюс потонеути допомогла страшенна детонація БК.
    Без БК ще не факт, що він би потонув.
    Міст - це не маленький крейсер, це колоссальна залізобетонна споруда з надміцної сталі. Міст в сотні разів міцніший, більший і тяжчий крейсера.
    Максимум - пошкодити полотно.
    А ще - ППО. теоретично вона , хоч і не факт, як показав крейсер, але можен збити пару ракет.
    Щоб знищити мости між лисичанськом, кацапи довго і нудно хєрачили по них артою і авіаційними бомбами.
    Так то досить маленькі мости.
    тащити нептуна кудись на запоріжжя, щоб його не знищили по дорозі, позстріляти останній бк і навряд чи добитися успіху. Ні, краще він хай чергує біля одеси і збиває кораблі. це його работа.
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