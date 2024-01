Новый посол США в Украине Бринк приняла присягу. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украину".

Церемония состоялась в кабинете вице-президента в Белом доме. Бринк пришла на нее вместе с членами семьи. Журналисты пытались задать новому послу вопрос, но Бринк не стала на них отвечать.

.@VP Kamala Harris swears in Bridget Brink as the U.S. ambassador to Ukraine. pic.twitter.com/6hCjNBhICk