Новый посол США в Украине Бринк приняла присягу. ВИДЕО
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украину".
Церемония состоялась в кабинете вице-президента в Белом доме. Бринк пришла на нее вместе с членами семьи. Журналисты пытались задать новому послу вопрос, но Бринк не стала на них отвечать.
.@VP Kamala Harris swears in Bridget Brink as the U.S. ambassador to Ukraine. pic.twitter.com/6hCjNBhICk— CSPAN (@cspan) June 27, 2022
Напомним, 19 мая американский Сенат единогласно утвердил кандидатуру Бринк на должность посла США в Украине.
До этого назначения она была послом в Словакии. Считается опытным дипломатом.
Бринк работала старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа США, координировала вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.
С 2014 по 2015 год была заместителем главы миссии в посольстве США в Ташкенте. С 2011 работала в Грузии заместителем главы миссии посольства США в Тбилиси.
В конце мая Бринк выдали визу для работы в Украине.
Отметим, должность посла США в Украине была вакантной с мая 2019 года, когда администрация Дональда Трампа отозвала в Вашингтон Мари Йованович.