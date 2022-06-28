"Живи, Україно. Живи для краси, для сили, для правди, для волі", - воины харьковской теробороны поздравили украинцев с Днем Конституции. ВИДЕО

Бойцы харьковского отдельного батальона территориальной обороны, уничтожающие захватчиков на передовой, поздравили украинцев с Днем Конституции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины записали специальный видеоролик, на котором читают патриотическое стихотворение Александра Олеся, написанное в 1917 году, которое за сто с лишним лет не только не утратило своей актуальности, но и приобрело новое содержание на фоне российского нашествия на нашу Родину.

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Также с Днем Конституции украинцев поздравили руководители разных силовых структур, в частности, глава СБУ Иван Баканов. По его словам, сегодня Конституция приобретает особое значение.

"Это ведь не просто закон, а система координат, по которым мы двигаемся и строим свое европейское будущее. Это концентрация всех тех свобод и ценностей, которые украинцы защищают в многовековой борьбе. Именно их мы отстаиваем и сейчас, защищая свое государство от врага. И мы не собираемся отступать.

Потому что наша Украина суверенная и независимая, а ее территория – цельная и неприкосновенная. Где Крым, Херсон, Изюм, Мариуполь, Донецк и другие города и села – были и будут украинскими. А мы – гражданами свободного государства, которых объединяет любовь к своей Родине. И это у нас невозможно забрать!", - подчеркнул он.