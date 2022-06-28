Взрывы на базе россиян в оккупированном Перевальске. ВИДЕО
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В месте расположения личного состава оккупационной армии РФ в Перевальске Луганской области произошли взрывы.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Дым поднимается не над складом боекомплекта, а над местом, где размещались сами оккупанты. Местные жители пишут в соцсетях, что сейчас туда приезжает множество машин скорой помощи.
Перевальск расположен в 60 км от линии фронта.
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