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Взрывы на базе россиян в оккупированном Перевальске. ВИДЕО

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В месте расположения личного состава оккупационной армии РФ в Перевальске Луганской области произошли взрывы.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Дым поднимается не над складом боекомплекта, а над местом, где размещались сами оккупанты. Местные жители пишут в соцсетях, что сейчас туда приезжает множество машин скорой помощи.

Перевальск расположен в 60 км от линии фронта.

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Топ комментарии

  • Психиатрическая больница No1
    HIMARS, вiдчуй справжнiй смак!
  • Amber
    Мені страшенно подобається , коли вибухають і смаляться орки😠
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Здається особовий склад, а не особистий. А інформація гарна. Вода камінь точить.
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