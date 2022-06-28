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Состоялся обмен пленными по формуле 17 на 15. Освобождены 16 воинов и гражданский. Пятеро - тяжелораненые, - ГУР Минобороны. ВИДЕО

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Состоялся обмен пленными по формуле 17 на 15. Освобождены 16 воинов и гражданский. Пятеро - тяжелораненые, - ГУР Минобороны. ВИДЕО
Сегодня, 28 июня, Координационный штаб по обращению с военнопленными провел очередной обмен военнопленными по формуле 17 на 15.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

Как отмечается, домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский.

"Пятеро освобожденных - тяжелораненые, они нуждаются в безотлагательном лечении. Работа Координационного штаба над возвращением всех пленных украинцев продолжается дальше", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состоялся обмен пленными по формуле 5 на 5. Все освобождены - гражданские лица, - ГУР Минобороны. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    з числа захисників Маріуполя, з Азовсталі, вангую, жодного полоненого касапи не віддали
  • Чайка Київ
    Чого ж вас це 3 роки тому не заІбувало?
  • Ан Мур
    ви ***** зебільні так наголосували - тепер відповідайте, сволочі, разом з усіма своїми зелееними кродами прислуги головки наркомана ЄрЗе на Банковій! І, головне - виконуйте те, для чого влада існує, в т.ч. повертайте наших громадян з полону, а як - не їбе. Тому що ваша влада, підараси.
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