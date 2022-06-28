Состоялся обмен пленными по формуле 17 на 15. Освобождены 16 воинов и гражданский. Пятеро - тяжелораненые, - ГУР Минобороны. ВИДЕО
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Сегодня, 28 июня, Координационный штаб по обращению с военнопленными провел очередной обмен военнопленными по формуле 17 на 15.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.
Как отмечается, домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский.
"Пятеро освобожденных - тяжелораненые, они нуждаются в безотлагательном лечении. Работа Координационного штаба над возвращением всех пленных украинцев продолжается дальше", - говорится в сообщении.
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