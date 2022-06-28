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Российские спецслужбы хотели взломать украинские телеканалы, участвующие в национальном телемарафоне, - СБУ. ВИДЕО

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СБУ не дала российским спецслужбам взломать украинские телеканалы, участвующие в национальном телемарафоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, киберспециалисты Службы безопасности Украины обнаружили и заблокировали попытки российских спецслужб взломать электронные системы украинских телеканалов.

"В канун Дня конституции враг хотел использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, для собственных деструктивных информационных операций", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, вражеские хакеры пытались получить доступ:

  • к видеопотоку прямой трансляции;
  • к новостной ленте прямого эфира;
  • к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.

Благодаря своевременному выявлению и мерам, которые предприняла СБУ, пока такие несанкционированные действия удалось предотвратить. Однако подобные попытки могут повторяться.

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"Кибератаки являются частью целенаправленных усилий РФ для воздействия на украинское информпространство, распространения фейков и ведения гибридной войны. СБУ продолжает усиленно работать, чтобы обеспечить защиту Украины в киберпространстве", - резюмируют в СБУ.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Невелика потеря. Мосейчучки не увидим. И переобувшихся ватных морд.
  • Amber
    Не дивлюсь цей телемарафон , так як нерви не витримують дивитися цю
    мертветчуківську бредятину !
  • 18c49ed2
    Та да. Эту тупую пропаганду и жополизство просто невозможно смотреть. Смог вытерпеть поначалу совсем недолго.
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