Новости Видео • Война

Момент попадания российских ракет в кременчугский ТРЦ. ВИДЕО

59 616130
В сети опубликовали видео с камер наблюдения во время удара по ТРЦ в Кременчуге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 12 часов 28 июня было известно о более чем 20 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

Читайте: Ракетный удар РФ по Кременчугу: Известно о более чем 20 погибших, 59 человек ранены

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Стрелок
  • Підлога Маккартні
    Скорей бы уже полномасштабная 3я мировая, где кацапов будем ******* всем миром. Это ж не возможно уже это ******** терпеть...
  • Rino Rino
    Кацапи, за злочини проти людства горіти вам у пеклі.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости