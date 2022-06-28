Зеленский встретился с Шоном Пенном: Режиссер снимает документальный фильм о войне в Украине и с первого дня вторжения был в Киеве. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с американским актером и режиссером Шоном Пенном.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"Актер и режиссер Шон Пенн снимает документальный фильм о войне в Украине. С первого дня полномасштабного вторжения он был в Киеве и видел, что такое российская агрессия. Вскоре всю правду о войне благодаря его фильму сможет увидеть и весь мир", - говорится в сообщении.

Президент поблагодарил Пенна за поддержку Украины.

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