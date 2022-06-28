Нас не интересует, что думает Зеленский, поскольку решение принимает не он, а Вашингтон, - Лавров. ВИДЕО
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Россию не интересует, будет ли президент Украины Владимир Зеленский присутствовать на саммите G20 в Индонезии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Даже не буду гадать, на что надеется президент Зеленский. Это совершенно не важно, что он думает, на что он надеется. Не он принимает решение. Решение принимают в Вашингтоне, к тому же отнюдь не на президентском уровне. Принимают решение известные чиновники в Госдепе, ну и наверняка в администрации президента", - сказал глава МИД страны-оккупанта.
По его словам, Россию не интересует, будет ли президент Украины на площадке саммита G20.