Нас не интересует, что думает Зеленский, поскольку решение принимает не он, а Вашингтон, - Лавров. ВИДЕО

Россию не интересует, будет ли президент Украины Владимир Зеленский присутствовать на саммите G20 в Индонезии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Даже не буду гадать, на что надеется президент Зеленский. Это совершенно не важно, что он думает, на что он надеется. Не он принимает решение. Решение принимают в Вашингтоне, к тому же отнюдь не на президентском уровне. Принимают решение известные чиновники в Госдепе, ну и наверняка в администрации президента", - сказал глава МИД страны-оккупанта.

По его словам, Россию не интересует, будет ли президент Украины на площадке саммита G20.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский. ФОТОрепортаж