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Женщины из Бурятии просят вернуть мужей, отправленных на войну в Украину: "Истощены морально, физически. У всех контузии легкой и средней степени тяжести". ВИДЕО

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Жены военнослужащих Пятой отдельной танковой Тацинской бригады, которые сейчас находятся в Украине, записали видеообращение к главе региона Алексею Цыденову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер "Люди Байкала".

По словам женщин, в январе 2022 года бригаду отправили на учебу в Беларусь, а в конце февраля – в Украину.

"Военнослужащие истощены морально и физически, у всех контузия легкой или средней степени тяжести. Солдаты с января 2022 года по настоящее время находятся в полевых условиях, у многих - простудные заболевания, им требуется медицинское обследование ввиду продолжительного нахождения в тяжелых военных условиях. Просим обратить внимание, что многим военнослужащим не предоставлялся отпуск более года", - говорят женщины.

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Они просят власти Бурятии способствовать замене их мужчин военными из той же танковой бригады, которые еще не были в Украине.

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Топ комментарии

  • Post-AV
    Бедные бурятки... А когда отправляли своих бурятов за большой зарплатой, норм все было?
  • Топ Ган
    ...они уже контуженными на свет вылупляются из своих самок
  • Харьков Сумской
    Нет. Это спецоперация по утилизации депрессивных регионов.
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