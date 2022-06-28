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Еще одна российская ракета 27 июня попала в частное предприятие в Кременчуге. ВИДЕО+ФОТО

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Одна из двух ракет, которые 27 июня российская армия выпустила по Кременчугу в Полтавской области, попала на территорию завода.

Об этом сообщил Суспільному председатель наблюдательного совета учреждения Николай Данилейко, передает Цензор.НЕТ.

Из-за попадания российской ракеты частично разрушена инфраструктура Кременчугского завода дорожных машин (Кредмаш). Это частное учреждение. Среди работников раненых нет, рассказал председатель.

Разбито, в частности, здание, а на территории завода осталась воронка от взрыва. Николай Данилейко Суспільному сообщил, что с 1989 года завод не выпускал военную технику и запчасти.

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Еще одна российская ракета 27 июня попала в частное предприятие в Кременчуге 01
Еще одна российская ракета 27 июня попала в частное предприятие в Кременчуге 02

"Кременчугский завод дорожных машин ("Кредмаш")" – это производитель асфальтосмесительных установок и запчастей. Первые такие изделия начали производить в 1949 году, за это время выпустили более 21 тысячи смесителей асфальтобетона, говорится на официальном сайте предприятия.

Его основали в 1870 году, там производились сельскохозяйственные машины – конные приводы, молотилки, соломорезки и запасные части к ним.

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Напомним, 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 12 часов 28 июня было известно о более 20 погибших и 59 раненых украинцев. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

Топ комментарии

  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Це виробник асфальтозмішувальних установок і запчастин. Це та зброя на яку витрачали кошти при прихованій підготовці до війни.
  • Sophia-Maria Duglass
    Просили без уточнений
  • Galand
    шапку из фольги сними, они беспилотниками и спутниками смотрят, если надо, какие фото на Цензоре?
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