Еще одна российская ракета 27 июня попала в частное предприятие в Кременчуге. ВИДЕО+ФОТО

Одна из двух ракет, которые 27 июня российская армия выпустила по Кременчугу в Полтавской области, попала на территорию завода.

Об этом сообщил Суспільному председатель наблюдательного совета учреждения Николай Данилейко, передает Цензор.НЕТ.

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Из-за попадания российской ракеты частично разрушена инфраструктура Кременчугского завода дорожных машин (Кредмаш). Это частное учреждение. Среди работников раненых нет, рассказал председатель.

Разбито, в частности, здание, а на территории завода осталась воронка от взрыва. Николай Данилейко Суспільному сообщил, что с 1989 года завод не выпускал военную технику и запчасти.

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"Кременчугский завод дорожных машин ("Кредмаш")" – это производитель асфальтосмесительных установок и запчастей. Первые такие изделия начали производить в 1949 году, за это время выпустили более 21 тысячи смесителей асфальтобетона, говорится на официальном сайте предприятия.

Его основали в 1870 году, там производились сельскохозяйственные машины – конные приводы, молотилки, соломорезки и запасные части к ним.

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Напомним, 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 12 часов 28 июня было известно о более 20 погибших и 59 раненых украинцев. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.