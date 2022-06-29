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Зеленский опубликовал видео попадания российской крылатой ракеты по ТЦ в Кременчуге. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео попадания российской крылатой ракеты по торговому центру АМSTOR в Кременчуге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Напомним, 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 12 часов 28 июня было известно о более 20 погибших и 59 раненых украинцев. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

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Топ комментарии

  • Sergey Stolyarenko
    Це краще ніж бути асфальтоукладчиком та ідіотами які хлопали у лодоні (а навіщо вам оборонка, коли є зебілізор і шоу-у)! Хотіли "зрєліщ" від клована - тримайте ідіоти і хлопайте далі!
  • Fish Man
    Ну так орки начали сказки выдумывать. А здесь явка с повинной.
  • Denys Rysin
    Либо Вы наивно полагаете, что все видео со всех камер моментально попадают к президенту, либо, что более вероятно, Вы просто жалкий тролль. Столько ярости, и не в сторону руских убийц, а на собственного президента.
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