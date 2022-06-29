Зеленский опубликовал видео попадания российской крылатой ракеты по ТЦ в Кременчуге. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео попадания российской крылатой ракеты по торговому центру АМSTOR в Кременчуге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 12 часов 28 июня было известно о более 20 погибших и 59 раненых украинцев. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.