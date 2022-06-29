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За акт государственного терроризма Россия будет отвечать на поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно – в трибунале, - Зеленский. ВИДЕО

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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на этот вечер (28.06. - ред.)общее количество российских ракет, ударивших по нашим городам, – уже 2811. У нас есть все доказательства того, что делают российские военные против наших людей.

Одно из таких доказательств – в видео. Чтобы никто не смел обманывать ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета целенаправленно ударила именно по этому объекту.

Они хотели убить больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре. За этот акт государственного терроризма, как и за все остальные, Россия будет отвечать. На поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно – в трибунале", - сказал Зеленский.

Также смотрите: Зеленский опубликовал видео попадания российской крылатой ракеты по ТЦ в Кременчуге. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Официальному должностному лицу стоит поменьше высказывать угроз, которые не выполняются. Этим он нивелирует значимость не только своего поста но и государственных институций.
  • Герхард
    А як же "просто перестать стрелять", "сойтись где-то посередине" та "просто посидеть вместе"?

    А якщо ***** Коломою бабла відвалить?
  • Oleg Zaporogec
    Він вже давно поклав той орган, яким грає на роялі на державні інститути, причому показово на втіху зелебобіки і на радість запарєбріку
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