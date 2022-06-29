За акт государственного терроризма Россия будет отвечать на поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно – в трибунале, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на этот вечер (28.06. - ред.)общее количество российских ракет, ударивших по нашим городам, – уже 2811. У нас есть все доказательства того, что делают российские военные против наших людей.

Одно из таких доказательств – в видео. Чтобы никто не смел обманывать ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета целенаправленно ударила именно по этому объекту.

Они хотели убить больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре. За этот акт государственного терроризма, как и за все остальные, Россия будет отвечать. На поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно – в трибунале", - сказал Зеленский.

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