Россияне уничтожили детский сад №117 в Мариуполе. Его посещали около 300 детей, - горсовет. ВИДЕО

Здание дошкольного учебного заведения уничтожено до основания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм-канале Мариупольского городского совета.

"Лишь два года назад учреждение в микрорайоне "Черемушки" было полностью обновлено. Новая уютная детская комната с комфортабельной мебелью, современный музыкальный зал и интерактивные зоны. Таким маленькие мариупольцы и их родители помнят детский сад.

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Теперь здание полностью уничтожено. Для оккупантов нет ничего святого – они готовы стрелять прямо по детям. И они продолжают это делать. Недавнее попадание ракетой в киевский детсад подтверждает, что Россия является террористическим государством, устраивающим настоящий геноцид. Мир должен дать оценку этим действиям и помочь Украине победить зло", - говорится в сообщении.