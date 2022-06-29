Новости Видео • Война

Зеленский о состоянии здоровья Путина: "Он действительно болен лишними амбициями, неуважением к международному праву, к жизни людей. Все остальное - мне не интересно". ВИДЕО

4 96428
Путин действительно болен чрезмерными амбициями, пренебрежением к международному праву и жизни людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно так президент Украины Владимир Зеленский ответил журналисту американского телеканала NBC на вопрос о здоровье президента России и уточнил, что его физическое состояние ему безразлично.

"Честно говоря, я не знаю, что происходит с Путиным, я считаю, что есть действительно большая болезнь. В целом, но она сложнее, чем та болезнь, о которой говорите вы. Это болезнь по отношению к нашему народу, болезнь к таким пыткам. Это сложный момент и это болезнь, и это вопрос не только одного человека. Я понимаю, что многие люди в окружении президента РФ они как раз больны, лишние амбиции, неуважение к международному праву, к жизни людей. Эта болезнь опасна для нашего государства, а все остальное это разговоры и не очень интересно", - рассказал Зеленский.

Читайте: Личные данные всех российских военных, ответственных за террор украинских городов, будут установлены, – Зеленский

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • ПП Уксусов
    Чого тоді ми три роки слухали теревені про "заглянуть в глаза"?
  • jklpqrs
    Проще говоря - он псих, ко всему прочему страдающий великодержавной спесью. Но это и так было известно еще до чечни. Взрывать дома как предлог для начала войны могло только больное существо. Как же ты хотел с ним договариваться?
  • Підлога Маккартні
    По этому зелибоба разминировал Чонгар, сдал юг, мариуполь с его защитниками, по указке Патрубка в Омане?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости