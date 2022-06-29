Память погибшего Семена Обломея, погибшего, защищая Северодонецк от российских оккупантов почтили в Лондоне. ВИДЕО

В Лондоне прошла акция памяти погибшего в бою с оккупантами Семена Обломея, который был защитником Северодонецка.

Об этом сообщила директор благотворительного фонда "Peli can live", информирует Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Сегодня (28 июня. - Ред.) в Киеве простились с нашим воином света, мечтателем и коллегой, Семеном Обломеем. Нам важно, чтобы память о нем жила, чтобы его историю, истории наших павших воинов знали в разных странах. Чтобы те, кто развязывает войну, понимали насколько бессмысленно уничтожать жизнь, чтобы оставшиеся боролись за жизнь!

Семен оставил свой след на земле и продолжает это делать. Герои не умирают!" - говорится в сообщении.

Семен Обломей был студентом 3-го курса УНИ лесного и садово-паркового хозяйства. Герой погиб 21 июня от авиаудара, защищая Северодонецк, перед этим вывел свою группу в безопасное место.

С началом войны 24 февраля парень решил идти защищать свою страну, участвовал в освобождении Бучи и Ирпеня, защищал Рубежное, Лисичанск, Северодонецк.

Смотрите: С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж