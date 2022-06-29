"Вы уже задолбали своей войной! Он гражданин Украины! Паспорт отдай!", - принудительная мобилизация в оккупированной Макеевке. ВИДЕО
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В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы попытки донецких террористов мобилизовать в свои ряды прохожего мужчину в оккупированной Макеевке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликовала женщина, пытавшаяся отбить мужчину от такой мобилизации.
"Вы уже задолбали своей войной! Вот гражданин Украины! Паспорт отдай!.. Всех мужиков уже мобилизовали и половину уже похоронили", - рассказывает она во время съемки.