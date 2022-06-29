Заместитель генсека НАТО, Яценюк, Хербст и Хойсген – на КФБ обсуждают саммит Альянса. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский форум по безопасности проводит онлайн-дискуссию, посвященную Саммиту НАТО, который проходит в Мадриде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Участники обсудят:

- Готовится ли НАТО к прямому столкновению с Россией?

- Какие новые шаги предпримет Альянс для поддержки Украины?

- Что на практике будет означать подтверждение позиции, что двери Альянса открыты для Украины?

- Как на самом деле будет выглядеть интеграция Украины в Альянс?

- Какие изменения следует ожидать в новой Стратегической концепции НАТО – новом документе, определяющем направления действий Альянса на долгосрочную перспективу?

Участие в дискуссии примут:

- Мирча Джоане, заместитель генерального секретаря НАТО (видео-обращение);

- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности;

- посол Кристоф Хойсген, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, постоянный представитель Германии при ООН в 2017-2020 годах;

- посол Джон Хербст, директор Центра Евразии Атлантического совета (США), посол США в Украине в 2003-2006 годах;

- Джуди Демпси, известный автор по вопросам расширения ЕС и НАТО, старший научный сотрудник аналитического центра Carnegie Europe и главный редактор блога "Стратегическая Европа";

- Мелинда Харинг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического совета (США);

- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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