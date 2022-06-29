Филатов о вчерашнем ударе по СТО: В РФ врут, что здесь ремонтировали технику для ВСУ. На самом деле – только гражданские машины. ВИДЕО
Об этом журналистам сказал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Российская пропаганда сейчас утверждает, что этот ракетный удар был нанесен по станции техобслуживания по той причине, что здесь ремонтировалась техника для ВСУ. Как вы видите, никакой техники даже близко нет. Это обычные гражданские автомобили – грузовые, фуры, обычные машины обычных граждан. То есть на самом деле это все ложь чистой воды, как россияне всегда врут", - сказал Филатов.
Он добавил, что не понимает, зачем россиянам было бомбить СТО. И назвал произошедшее "террором против нашей страны".
Филатов также сообщил подробности гибели людей.
"Погибли генеральный директор предприятия и его бухгалтер. Они были наверху и во время воздушной тревоги пренебрегли правилами безопасности, не спустились хотя бы вниз. Остальные сотрудники переместились на первый этаж и остались живы", - сказал мэр.
Глава города призвал днепрян не игнорировать сигналы опасности и уходить в укрытие. Если же это невозможно – хотя бы спускаться на первые этажи и прятаться за двумя стенами.
Напомним, ракетой по СТО рашисты ударили вечером 28 июня. Под завалами обнаружили тела двух погибших, само предприятие уничтожено.
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