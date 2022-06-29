Зеленский встретился с британским бизнесменом Брэнсоном. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с известным британским бизнесменом Ричардом Бренсоном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Визит британского бизнесмена Ричарда Брэнсона в Украину – очередное напоминание о том, что мир и известные люди продолжают нас поддерживать. Пообщались о сохранении внимания мира к войне в Украине, а также о перспективах сотрудничества в послевоенном восстановлении. Ричард, спасибо за теплые слова о наших людях и готовность помогать!" - написал Зеленский